أحلام مستغانمي تشيد بمواطن مصري رد 10 آلاف ريال لمستشار أمير مكة

قال السعودي سلطان الدوسري، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، والمشرف على العلاقات والإعلام في الإمارة، إن موطنا مصريا يدعى "إيهاب" رد له مبلغ 10 آلاف ريال، هي مقدم عقد توصيل شبكة ري خاصة به، بعد تعسر إتمام المشروع بسبب أزمة كورونا.

وسلط "الدوسري" الضوء على السلوك بنشر صورة للمواطن المصري، ومقطع من رسائل متبادلة معه، على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" وعلق عليها: "إيهاب مصري الجنسية، اتفقت معه قبل 6 أشهر على تمديد شبكة ري في مشروع خاص بي، ومع الحجر ومشكلة كورونا لم نصل لمرحلة الري ونسيت اتفاقي معه وكان يذكرني برسائل واتس، فاجأني اليوم بتحويل مقدم العقد بيني وبينه 10 آلاف ريال لحسابي، لأنه سيسافر إلى القاهرة، لازال في الدنيا خير وأمانة".

فيما أعادت الروائية الجزائرية، أحلام مستغانمي، اليوم، نشر تغريدة الدوسري، وعلقت عليها: "لا زال في الدنيا خير وأمانة، تحيّة للشرفاء من أبناء مصر الحبيبة، الذين ما غيّرت الأحوال على صعوبتها قيمهم، وسلام لمصر التي ستظل تنجب الرجال، الثابتين على المبادئ مهما تغيّر الزمن، حتى في صمتنا نحبكم، نحن أبناء هذه الشعوب".