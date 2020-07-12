"وقف تراخيص وسيارات بالغاز".. توجيهات وقرارات السيسي في حضور 15 وزيرا

استكمالا لجهود الدولة في إقامة المشروعات القومية لسد احتياج المواطن من الوحدات السكنية، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3"، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

افتتاح المشروعات القومية، جاء بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزراء المالية والتخطيط والإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية والوزراء، والذي وجه لهم الرئيس بعض التعليمات، التي تعود بالنفع على المواطن والدولة، كما تحدث عن بعض القرارات التي ستنفذ في الآونة المقبلة.

توجيهات السيسي لوزارة الدفاع: محتاجين حتة أرض لتطوير مساكن الزلزال

حديث الرئيس خلال حديثه احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، جاء قاصدًا وزارة الدفاع: "في عندنا إسكان بيسموه زلزال 1 و2 و3، والشقة فيها أوضة وصالة وأوضتين وصالة، وعاوز أفتح ليهم الباب يتقدموا لينا بطلبات علشان أقول للفريق محمد زكي محتاجين حتة أرض من المعسكرات، هما عايشين بالفعل لكن ممكن نعملهم مساكن أفضل للي حابب منهم".

توجيهات الرئيس لوزارة المالية: خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس

كما تحدث عن سيارات الوقود موجهًا كلماته لوزارة المالية: "قولنا نشوف الطبقة المتوسطة اللي عنده عربية بقاله 25 سنة وتكلفة مصاريف كتيرة سواء في إصلاحها أو وقودها بنقوله هنساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة بس خلي بالك يارب العربية تكون بالغاز لتوفير نصف تكاليف الوقود، الكلام ده ينطبق على أي عربية سواء ميكروباص أو تاكسي بتكلفة 8 مليارات جنيه لمليون سيارة تتحول من بنزين إلى غاز".

ووجه الرئيس حديثه للدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلًا: "يادكتور معيط، أنت بتخاف على الفلوس قوي، لو كنتوا عاوزين ناس تيجي معاكم في المبادرة الخاصة بالسيارات لازم تبذلوا أكتر من كدا ولازم فائدة صفرية لو أمكن، وخلي قلبكم جامد وساعدوا الناس".

توجيهات الرئيس لوزارة الداخلية: أي سيارة بنزين جديدة لن ترخص إلا بالغاز

فيما وجه السيسي حديثه لوزارة الداخلية، قائلًا: "ووزارة الداخلية لما ترخصوا العربيات لو قولتم لن نرخص سيارة جديدة إلا بالغاز، ده من حقنا كدولة نعمل كدا علشان ننظم شؤون حياة شعبها، ومن حقنا نقول اعتبارا من كذا سيارات البنزين تتحول إلى غاز".

واستكمل الرئيس: "الإجراء ده اتكلمنا فيه في الاجتماعات المغلقة وأنا بنقله، وأي سيارة بنزين جديدة لن ترخص إلا بالغاز، ومن حقنا كدولة نوفر لشعبنا ونحافظ على البيئة، وعمليا إحنا نقدر نعمل مليون عربية في في سنة ولا ثلاث سنوات.. صعب".

توجيهات السيسي لوزارة الإسكان: ياريت مباني ماسبيرو متاخدش وقت كتير

بينما حرص الرئيس على سرعة البناء في منطقة ماسبيرة، حيث تساءل عن وضع المنطقة بعد تطويرها، وقال وزير الإسكان: "في يونيه 2021 سيكون السكن البديل جاهز بالمنطقة، وهناك 3 أبراج يتم بنائهم حاليا وهناك دراسات لـ3 أبراج كاملة أخرى، وخلال 3 سنوات ستكون هذه المنطقة قد اكتملت"، ليرد الرئيس: "وقت كويس ومش كتير.. ياريت".

قرارات الرئيس السيسي خلال المؤتمر

كما تحدث الرئيس عن بعض القرارات خلال المؤتمر، منها أنه شدد على: "في أماكن في القاهرة لن يصدر لها تراخيص بناء مرة أخرى ومن صدر له تراخيص واشتراطات المباني 7 أدوار هيبقوا دورين بس.. هي عافية يعني وقوة؟.. لأ الموضوع مش كدا.. إحنا لازم نحل المسألة واللي وصلناله ده كفاية عليه.. والله العظيم القرار ده متأخر 20 سنة".

وعن الجراجات غير المستخدمه، قال السيسي: "مكانش حد ليه يطلع ترخيص أكثر من 3 أو 4 أدوار طوال الـ30 سنة اللي فاتوا والجراجات ندي رخصة للجراج وميكونش مستخدم، والكلام ده مش هيحصل تاني.. الجراج اللي مش هيُستخدم الدولة هتاخده، وهنطلع قرارات نزع ملكية لكل الجراجات، واللي مش مستخدم هناخده نديه لناس تشغله".

وحول المشروعات السكنية في الإسكندرية، أوضح الرئيس: "عاوز أوفر فرص عمل في المنطقة دي وعاوز الناس تشتغل لأنه لما وقفنا مشروعات الإسكان في الكام شهر اللي فاتوا الناس كانت بتقول إنه الناس مش هتلاقي شغل.. بس لأ في إسكندرية في 50 و60 ألف وحدة خلال العامين القادمين وأي أراضي تانية تسمح بالبناء وإشتراطاتها هنبني، وهنزود حجم الإنشاءات بالمدن الجديدة لتوفير فرص عمل أخرى".