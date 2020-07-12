غدا.. "الأورمان" تنظم معرضين بالمجان للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تنظم الجمعية غدًا الإثنين معرضين لتوزيع الملابس والأثاث للأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا بقريتي السعدة وعزبة عاشور مركز أطسا في محافظة الفيوم.

وأوضح شعبان، أنه من المقرر تنظيم 4 معارض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية خلال هذا الأسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء لأهالي قريتي جردو والنصارية مركز أطسا، وقرية شكشوك مركز أبشواي، وقرية الشواشنة مركز يوسف الصديق، مؤكدًا على أن تنظيم المعارض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة الفيوم.

وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الفيوم تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في محافظة الفيوم من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.