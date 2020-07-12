"الشعب الجمهوري" يستقر على 10 مرشحين لقائمة الشيوخ و7 على الفردي

علمت "الوطن" أن حزب الشعب الجمهوري استقر على الدفع بـ10 مرشحين داخل القائمة الوطنية الموحدة في انتخابات مجلس الشيوخ، مقسمين بين 5 مرشحين في قطاع الصعيد، و5 مرشحين في قطاع القاهرة والدلتا.

ففي قطاع الصعيد يدفع الحزب برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، ممثلا لمحافظة بني سويف، وحسانين أحمد توفيق ممثلاً لمحافظة المنيا، ومحمد فهمي ممثلاً لمحافظة أسيوط، وأحمد الأحمر ممثلاً لمحافظة قنا، ومحمد عمارة، ممثلاً لمحافظة الجيزة.

ويدفع الحزب في قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بريهام مجدي عفيفي، وسامية أنسي حبيب، وإيهاب وهبة لبيب، وباهر محمد أمين غازي في غرب الدلتا، وفيبي فوزي جرجس في شرق الدلتا.

وكشفت مصادر من داخل الحزب أنه تقرر الدفع بـ7 مرشحين على المقاعد الفردية في عدة محافظات على رأسهم فؤاد سعد القاضي في دائرة مصر الجديدة، وأسامة فيهم في دائرة قويسنا بالمنوفية، وأحمد الشعراوي في الغربية، ومحمد الرشيدي في دائرة سيدي جابر بالإسكندرية، وعبدالراضي علوان في قوص بمحافظة قنا، ومحمد سعيد حسب في الغردقة، وأبو سريع عفيفي في دائرة بنها بمحافظة القليوبية.