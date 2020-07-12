"التجمع" يدفع بـ3 مرشحين في قائمة الشيوخ ويتطلع لـ50 مقعدا فرديا

أكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أنه يجب أن تضمن القائمة الانتخابية الموحدة في انتخابات مجلس الشيوخ على مرشحين من جميع القوى السياسية الوطنية، مؤكدا أنه تحديد حصة الحزب في هذه القائمة بـ3 مقاعد سيدفع عليهم بأمينة النقاش، نائب رئيس الحزب، وعمرو عزت، رئيس اتحاد شباب الحزب، وأحمد شعبان.

وأضاف عبدالعال لـ"الوطن"، أن الحزب حين ينتهى من تلقي طلبات الراغبين في الترشح في هذه الانتخابات، غدا الإثنين، من مختلف أماناته في المحافظات، وستعكف لجنة الانتخابات بالحزب على فرزها وانتقاء العناصر التي ينطبق عليها الشروط التي أقرها القانون والمعايير التي حددها الحزب والدفع بها على المقاعد الفردية في مختلف الدوائر الانتخابية.

وتابع أن الحزب سيدفع ما بين 50 إلى 55 مرشحا من كوادر وقيادات الحزب وشخصيات ذات ثقل وكفاءة من أصدقاء الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ، وستنسق مع جميع الأحزاب الأخرى في مختلف الدوائر الانتخابية بهدف إعلاء المصلحة الوطنية وإفراز مجلس شيوخ يليق بدولة 30 يونيو ويستطيع أداء دوره على أكمل وجه.