بوتين حول القمة النووية الخماسية: مطلوبة ومفيدة

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على فكرة عقد قمة للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قائلًا إن العديد من الأمور غير المحددة في الشؤون الدولية قد تراكمت وتتطلب اهتمام هذه الدول، وأن مثل هذا الاجتماع سيكون مطلوبًا ومفيدًا.

وقال بوتين، بشأن مبادرة لقاء قادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سيوتنيك" الروسية، "لقد تراكم الكثير من الأمور غير المحددة في الشؤون الدولية والتي تتطلب الاهتمام المستمر من قبل الدول الكبرى في العالم والقوى النووية الرسمية، لذلك، فإن هذا الاجتماع، في رأيي، هو في الوقت المناسب ومطلوب وسيكون مفيدًا".