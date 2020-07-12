انكماش الأسعار بالأردن 0.61% في يونيو الماضي

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الأحد، انكماش أسعار المستهلكين 0.61 بالمئة على أساس سنوي في يونيو الماضي بعد انخفاضها 0.22 بالمئة في مايو.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.12 بالمئة.ساهمت في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي شرائح النقل والوقود والإنارة، في حين ارتفعت على نحو خاص أسعار التبغ والسجائر والألبان ومنتجاتها والبيض.

وبلغ معدل التضخم السنوي 0.9 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 0.31 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران، ليبلغ 1.1 بالمئة في الأشهر الستة الأولى.