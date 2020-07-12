تسلا تخفض سعر الطراز "واي" وسط متاعب لقطاع السيارات بسبب كورونا

خفضت تسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز "واي" ثلاثة آلاف دولار بعد أربعة أشهر فقط من طرحها في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل جائحة كوفيد-19.

يأتي ذلك بعد تخفيضات في مايو على الطرز 3 وإكس وإس.

وأعلنت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك هذا الشهر انخفاضا أقل من المتوقع في تسليمات سيارات الربع الثاني من العام، على الرغم من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عالميا.

يبدأ الطراز واي الآن بسعر 49 ألفا و990 دولارا، بانخفاض ستة بالمئة تقريبا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 52 ألفا و990 دولارا، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

بدأت الشركة تسليمات الطراز واي في مارس. وفي أبريل أعلنت تسلا عن تحقيق الطراز واي أرباحا، وهي المرة الأولى في تاريخ الشركة المؤسسة قبل 17 عاما التي تحقق فيها سياراة جديدة لها ربحا في أول ربع سنة لها.