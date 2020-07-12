3 سنوات لطبيب وعام للأب لختان 3 شقيقات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة طبيب بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة والد 3 بنات بالسجن لمدة عام، لإجراء عمليات ختان لهن بعيادة الطبيب الخاصة، وكان يشغل وقتها مديرًا للإدارة الصحية بجهينة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو الماضي عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بورود بلاغ من ربة منزل تتهم فيه طبيب وزوجها المزارع بختان بناتها الثلاث، ويقمن بدائرة مركز جهينة.

وتبين من تحريات المباحث، قيام "ع. م" مزارع بختان بناته "س" 14 عامًا، "ل"11 عامًا، "ت" 9 سنوات لدى الطبيب "ح. م" ويشغل منصب مدير الإدارة الصحية بجهينة، فجرى تحرير محضر بالواقعة، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

باشرت النيابة التحقيقات، مع المتهمين وأمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأحيلا محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.