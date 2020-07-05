عمرو دياب ينعى الفنانة رجاء الجداوي: خالص عزائي

نعى الفنان الكبير عمرو دياب، الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مرير مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال عمرو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".

يذكر أن آخر مقابلة لعمرو مع رجاء الجداوي كانت مع بداية تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منذ قليل، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.