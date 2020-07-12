وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لمادة الفيزياء بنسبة نجاح 79.4%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفيزياء لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

وذلك بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع السادة موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة، وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، البالغ عددها 15 ألف و655 ورقة، أسفرت عن نجاح 12434 طالب/طالبة بنسبة نجاح 79.4%.

وأضاف حجازى، إن 3270 طالب/طالبة (بنسبة 26.30.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول486 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2546 طالب/طالبة "بنسبة 20.48% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2163 طالب/طالبة (بنسبة 17.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.