أخبار البنوك.. شروط وتفاصيل فتح حساب التوفير دون حد أدنى

تتنافس البنوك المصرية في تقديم عدد من التسهيلات وأنظمة التوفير والادخار أمام العملاء بهدف التيسير عليهم، وجذب عدد أكبر من العملاء الجدد.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" للمتابعين بشكل يومي، نستعرض تفاصيل حسابات التوفير دون حد أدنى في بعض البنوك على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي

تمنحك حسابات CIB Easy الجاري والتوفير مزيدًا من الراحة والتحكم في إدارة أموالك، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل الرقمية.​​​​​​​

إذ يتم تحديد سعر العائد طبقًا لأسعار العائد المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، واحتساب 100 جنيه كرسوم إدارية عن كل عملية في حالة التعامل من خلال فروع البنك التجاري الدولي (مصر)، وذلك باستثناء إجراء أي معاملات غير متاحة على القنوات الإلكترونية.

مميزات حساب التوفير Easy Savings

- دون حد أدنى لرصيد فتح الحساب.

- عائد سنوي ثابت بنسبة 6.75% يصرف شهريًا علي أقل رصيد بالحساب خلال الشهر.

- دون رسوم فتح الحساب.

- دون حد أدنى للاحتفاظ بالحساب.

- الرسوم الإدارية السنوية 50 جنيهًا.

مميزات الحساب الجاري Easy Current

- دون رسوم فتح الحساب.

- دون حد أدنى لرصيد فتح الحساب.

- دون حد أدنى للاحتفاظ بالحساب.

- ا​لرسوم الإدارية السنوية 50 جنيهًا.

البنك المصري الخليجي

ويقدم البنك المصري الخليجي EG Bank حساب التوفير للشباب MINT دون حد أدنى أو مصاريف إدارية أو مصروفات لفتح الحساب.

يشترط أن يبدأ سن العميل من 16 عامًا ولايزيد على 29 عامًا كحد أقصى وفي حال وصوله للحد الأقصى لسن فتح الحساب يتم تحويله إلى الحساب العادي.

ويشترط البنك وصاية أحد الوالدين طالما كان العميل تحت سن 21 عامًا.