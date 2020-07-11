أخبار البنوك.. خطوات الحصول على عائد من الحساب الجاري بالبنك الأهلي

يرغب الكثيرون في إدخار أموالهم في البنوك لحفظها من السرقة والاستفادة منها، لكنهم لا يشعرون بالحيرة بسبب تعدد أنواع الحسابات المصرفية، وتستعرض "الوطن" كل ما تحتاج لمعرفته عن الحساب الجاري من البنك الأهلى ، ومتى يمكن الحصول على فائدة.

متى يمكن الحصول على فائدة من الحساب الجاري؟

والحساب الجاري من الحسابات التي لا يضاف إليها فائدة أو أرباح، لكن يمكن الحصول على الربح إذا كان المبلغ المودع أكثر من 50 ألف جنيه.

شروط فتح حساب جاري

صورة من بطاقة الرقم القومي.

أو صورة من جواز السفر بالنسبة للأشخاص الأجانب، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاطلاع على أصل البطاقة أو جواز السفر.

تقديم صورة من شهادة ميلاد الرقم القومي بالنسبة للأشخاص القصر، وقرار الوصاية إن وجد.

تختلف شروط الأشخاص الاعتبارية على حسب نوعها.

من يمكنه فتح حساب جاري

المواطنين المصريين.

الأشخاص الأجانب.

الأشخاص الاعتباريين.

الأشخاص القاصر، ويكون الحساب باسم الشخص، أو تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري بالبنك الأهلي المصري.

بالنسبة للحد الأدنى لفتح حساب جاري في البنك الأهلي المصري 500 جنيه مصري بالنسبة للأفراد.

بالنسبة للشركات بقيمة 5000 جنيه مصري.

الحد الأدنى لفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية يبلغ قيمة 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

مميزات فتح حساب الجاري

- إتاحة عمليات السحب والإيداع بأي وقت، ويمكن فتح الحساب بأي عملة سواء العملة المحلية "الجنيه" والعملات الأجنبية.

- كما يمكن القيام بفتح حساب للأفراد، وكذلك فتح الحسابات المالية للأشخاص الاعتبارية.

- يمكن الحصول على دفتر شيكات، والاستفادة منه بتنظيم المعاملات المالية.

- يمكن الحصول على بطاقة الخصم المباشر واستخدامها بعمليات السحب والشراء.

- توجد إمكانية فتح حساب مشترك بين أكثر من شخص.

- تتيح الحسابات الجارية بالعملة الأجنبية بالبنك الأهلي المصري إمكانية الحصول على أعلى عائد سنوي.