"الإسكان" تطرح وحدات في 13 محافظة.. اعرف الأسعار وخطوات التسجيل

تطرح وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية للحجز لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عامًا، وتشمل وحدات فى مشروعات "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"جنة"، موزعة على 13 محافظة.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الإسكان، يبلغ مقدم حجز وحدات "جنة" 40 ألف جنيه، فيما تُطرح وحدات "سكن مصر" في 5 مدن، هي أكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة وغرب قنا وناصر غرب أسيوط والقاهرة الجديدة، بإجمالي 691 وحدة سكنية، وبمساحات تتراوح بين 106 - 118مترًا، وبأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454 جنيهًا.

وأوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الإلكتروني، إضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب، وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من يوم الأحد 19 يوليو الجاري حتى الخميس 20 أغسطس المقبل.

وذكرت أنه سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، وذلك وفقًا لعدد من الخطوات تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، مشددة على ضرورة التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكتروني، نظرًا لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب.

وذكرت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الرسالة تتضمن رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ثم يقوم بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت).

بعد ذلك، يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF)، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها، حسبما ذكرت "عبدالحميد".

وتطرقت الرئيس التنفيذي للصندوق لنظام الحجز، حيث تبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، بخلاف 500 جنيه كمصاريف للتسجيل لا تُرد، على أن يتم سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إن وجدت، وذلك بإحدى وسائل السداد التالية:

- نظام ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقمًا يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX ) عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعميـر والإسكان - فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقمًا يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

- تحويل داخلي من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- نقدًا في أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان.

وأكدت مي عبدالحميد أن السداد النقدي أو التحويل يجب أن يتضمن الاسم الرباعي لصاحب الطلب، ورقم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، ورقم الهاتف.

أما فيما يخص حجز الوحدات، فقد أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه بعد حوالي عشرة أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيتم إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من 30 أغسطس حتى 20 سبتمير المقبلين لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، حيث سيقوم بكتابة الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، مشيرة إلى أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة، بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيًا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

ونوهت إلى أنه سيتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، وسيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن هذا الطرح يأتى ضمن سلسلة من الإعلانات التي سيقوم الصندوق بنشرها خلال الأشهر القليلة المقبلة في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، والمُعدلة بتاريخ 19 مارس الماضي، والتي جاءت استثمارًا لما سبق وأن حققته مبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل من نجاح واضح، وتماشيًا مع سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية المُستدامة وتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم وصحي للمواطن المصري، بما يُساهم في دفع السوق العقاري وتحريك الاقتصاد القومي للبلاد.