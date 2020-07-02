الثلاثاء المقبل.. آخر موعد لاستكمال حجز "سكن مصر" بـ 8 مدن

أعلنت وزارة الإسكان، يوم الثلاثاء المقبل، آخر موعد استكمال حجز وحدات كاملة التشطيب ضمن محور "سكن مصر" (بعدد 2662) وحدة سكنية بالدورين، الأرضى والأخير، بمساحات من 106 حتى 115 م2 بمدن (أكتوبرالجديدة ــ العبور ــ القاهرة الجديدة ــ بدر ــ المنصورة الجديدة ـ المنيا الجديدة ــ مدينة ناصر غرب أسيوط ــ غرب قنا ) وبنموذج معماري مميز كما أنه سيحاط بسور شجرى لتوفير الخصوصية".

وبلغ سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة 7655 جنيها وفي مدينة المنصورة الجديدة 6870 جنيها للمتر وفى 6 أكتوبر الجديدة 6380 جنيها وفى العبور 6070 جنيها وفى مدينة بدر 4980 جنيها وفى مدينة ناصر – غرب أسيوط 3480 جنيها وغرب قنا 3440 جنيها وفى المنيا الجديدة 3400 جنيه.