رامي جمال ينتهي من تسجيل 3 أغنيات بألبومه الجديد

انتهى الفنان رامي جمال من تسجيل ثلاثة أغنيات جديدة في ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يطرح مع بداية العام المقبل.

وأوضح جمال لـ"الوطن"، أن الأغنيات التي انتهى من تسجيلها هي مع الشعراء جمال الخولي ومحمد عاطف وأحمد المالكي.

كان ألبوم رامي جمال السابق "أنا لوحدي" قد تصدر تريند "يوتيوب" بجميع أغنيات الألبوم لفترة طويلة.

وتعاون رامي جمال في ألبومه مع الشعراء تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولي، أحمد المالكي، شادي نور، أحمد عرفان، رقية عبدالعزيز، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، ومع المحلنين: بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين، وكان التوزيع الموسيقىي لكل من: توما، نادر حمدي، شريف مكاوي، أحمد إبراهيم، أحمد المغربس، وسام عبدالمنعم، كريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن وقدم 9 أغنيات.

وكانت "نجوم ريكوردز"، طرحت أكثر من أغنية قبل صدور الألبوم مثل كليب "سقف" والذي تصدّر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلًا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته 7 ملايين مشاهدة في 4 أيام.

والأغنية الثانية كانت "بيهم كلهم" والتي حققت نسبة مشاهدة حتى الآن مليون ونصف مشاهدة، من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وجرى طرحها بالتزامن مع عيد الحب.

يُذكر أنَّ كليب "سقف" ظهر فيه عددًا من النجوم مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبدالرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهنى وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبدربه وحسين السيد وحسين الشحات، إلى جانب عدد من الإعلاميين مثل: إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.