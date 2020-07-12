قبل عرض "الرواية الكاملة".. تفاصيل مقتل شاب سوري بمنزل نانسي عجرم

أعلنت منصة شاهد "VIP"، عن إنتاجها لفيلم وثائقي، تحكي فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، القصة الكاملة لقصة اقتحام منزلهما، وقتل الزوج لشاب سوري يدعى محمد الموسى.

ونشرت المنصة على موقع "تويتر"، الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم، والذي يحمل عنوان "الرواية الكاملة"، وضم لقطات من تناول وسائل الإعلام للواقعة، وسيتحدث فيه "الهاشم" و"نانسي" عن الأمر، على أن يتم عرضه في 16 يوليو الجاري، ولكن ما هى القصة الكاملة؟.

روايتان الحادث

هناك روايتين لتلك الحادثة، الأولى تتبناها أسرة نانسى عجرم، وتفيد بقيام الشاب السوري باقتحام منزل أسرة الفنانة بهدف السرقة وخطف أولادها، مع تأكيد الأسرة على عدم معرفتهم بالضحية من قبل، فى حين تتبنى أسرة القتيل رواية تفيد بوجود تعمُّد فى قتله من قبَل زوج نانسى عجرم، وتؤكد أن "الموسى" لم يقتحم المنزل، وأنه كان موجودًا بمكان وقوع الحادث ليطالب الأسرة بمستحقاته المالية لديها نظير عمله كبستاني فى حديقة المنزل لفترة زمنية محددة.

ونتيجة لهاتين الروايتين، قررت المدعية العامة الاستئنافية فى جبل لبنان، القاضية غادة عون، فتح تحقيق موسع فى قضية مقتل الشاب السوري، خاصة بعد أن رفضت أسرة القتيل تسلم جثة المجني عليه اعتراضًا على إطلاق سراح زوج نانسي عجرم بضمان محل إقامته.

الشاب المقتول

ومحمد الموسى هو شاب سوري من مواليد قرية "بسقلا" فى بلدة "كفرنبل" بمحافظة إدلب السورية، ومن مواليد 1989، ومتزوج من سيدة تُدعى "فاطمة" ولديه طفلان، الأكبر "حسن" 3 سنوات، والثانى "جواد" لم يكمل عامه الثانى بعد.

لم يكمل محمد الموسى مراحله التعليمية، وتوقف عند المرحلة الثانوية، وبعدها سافر للعاصمة اللبنانية بيروت للبحث عن عمل.

وتؤكد المعلومات التى حصلت عليها "الوطن" أن الشاب القتيل عمل بأكثر من صنعة فى بيروت، منها فني صيانة، وعامل فى مطعم، وبستاني حدائق.

سرد نانسي

سردت نانسى عجرم وقائع الحادث من جانبها، خلال مؤتمر صحفى أقامته فى منزلها بمحافظة جبل لبنان، قائلة: "مساء يوم السبت الموافق الرابع من شهر يناير، كنا نقيم حفل عشاء لعدد من أفراد أسرتنا، ومع الساعات الأولى من صباح يوم الأحد ذهبنا وخلدنا للنوم، ومع دقات الساعة الثانية صباحًا، شعرت بصوت جنزير يتحرك، فأخبرت زوجى فادي، فخرج من غرفتنا ليطلع على ما يحدث، وفى ذلك الوقت سمعت فادي يقول (سأنفذ ما تريده)، فعلمت وقتها بوجود لص في منزلي، فأسرعت إلى الحمام فى حالة انهيار واتصلت بوالدى ثم حراس المنزل".