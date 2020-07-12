حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم في فيلم وثائقي.. ورواد "تويتر" يعترضون

أعلنت منصة "شاهد" عن عرض الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة" والذي يتناول سردًا لحادث اقتحام فيلا الفنانة نانسي عجرم، بعدما أثار حالة من الجدل في الأشهر الماضية.

وأبدى عدد من رواد موقع "تويتر" غضبهم ورفضهم لسرد وعرض تلك القضية من خلال فيلم وثائقي، وقال أحد المتابعين: "مساكين أهل المقتول ليس لديهم القدرة المادية والنفوذ لصناعة فيلم مماثل"، فيما قالت إحدى المتابعات: "الناس ماراح تصدقكم، لأن من البدايه كل شي مبهم وغير كدا اتمنى إن أهله يكونوا موجودين في الفيلم، ولا بس هذا الفيلم لنانسي وهمومها، اختياركم للعنوان سيء، الروايه الكاملة من جهتكم انتوا بس فهذه الرواية ناقصة غامضه".

يُذكر أن المطربة اللبنانية نانسي عجرم قد طلبت من متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الشهر الماضي، عدم الإساءة لفريق العمل الخاص بها، معتبرة أن الإساءة لأي فرد من فريق عملها يعتبر إساءة لها.

وكتبت "نانسي" تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "‏صباح الخير لكل الفانز محبتكن بقلبي كبيرة، ووجودكن حدي دايمًا بفرحني ‏عم شوف تعليقات سلبية من البعض بحق أشخاص من فريق عملي وهيدا عم يزعلني، ولو سمحتوا أي إساءة لأي شخص من فريق عملي رح اعتبرها إساءة إلي شخصيًا، ‏هول الأشخاص هني أصدقائي، أنا اخترتن وبحبن وما بقبل أي إساءة بحقن".

وعلمت "الوطن" أن السبب الرئيسي وراء تلك التغريدة هو المشادة القوية التى حدثت بين إيلي أبو نجم مدير المكتب الإعلامي لنانسي عجرم مع الفنانة نوال الكويتية، والتى تبادل فيها الاثنان الاتهامات، خاصة إيلي الذي اتهمها بالإساءة للدين المسيحي، وهو الأمر الذى نفته نوال، وقام جمهورها بالرد عليه بقسوة، وهو ما أغضب نانسي عجرم ودفعها للتدخل.