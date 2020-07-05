نانسي عجرم تنعى رجاء الجداوي: صعب الكلام يعبر عن حزني

نعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها بتويتر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وكتبت نانسي: "صعب الكلام يعبّر عن حزني، وسطنا الفني خسر اليوم برحيلك كتير، غبتي عنا بس أعمالك رح (سوف) تبقى دايمًا محفورة بذاكرتنا‏، أحر التعازي للشعب المصري والعربي، وداعًا رجاء الجداوي".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.