"العربية للتنمية الإدارية" تناقش خطوات إنتاج دواء آمن لعلاج كورونا

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، ندوة تفاعلية عن بعد بعنوان (دور الهيئات الرقابية في الدول العربية في تعزيز البحث العلمي لمواجهة أزمة فيروس كورونا (COVID-19) وذلك يوم الاثنين 13 يوليو 2020، الساعة الثانية ظهراً (بتوقيت القاهرة).

وقد صرح الدكتور ناصر القحطاني – مدير عام المنظمة، أن الندوة ستعرض مراحل اكتشاف وانتاج دواء جديد فعال وآمن، وموقف الدراسات السريرية التي أجريت على أدوية متداولة لمواجهة فيروس كورونا، و دور الهيئات والأجهزة الرقابية ومجهوداتها خلال أزمة فيروس كورونا، و نماذج لمجهودات بحثية عربية لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19).