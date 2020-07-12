كوسوفو تعيد فرض القيود على صلاة الجماعة

أعادت السلطات في كوسوفو اليوم الأحد فرض بعض القيود على الصلاة في المساجد بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن الجمعية الإسلامية في كوسوفو، أكبر هيئة دينية محلية، إن التجمعات ستعلق، حيث لن يسمح بتجمع أكثر من خمسين شخصا في كل صلاة على الا تتعدى عشر دقائق.

وسيتعين على المصلين وضع كمامات مع الالتزام بالتباعد لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر والصلاة على سجادة شخصية.

البيان أضاف أن من تجاوزوا الخمس وستين عاما والأصغر من ستة عشر عاما ينبغي أن يصلوا في المنازل.

كانت المساجد أغلقت في وقت سابق هذا العام بعد ظهور الجائحة، لكن أعيد فتحها قبل شهرين.

وسجلت كوسوفو أكثر من مائتي حالة إصابة بكوفيد-19 يوميا طوال الأسبوع الماضي.

وحتى اليوم الأحد، سجلت البلاد 4715 حالة إصابة مؤكدة و101 حالة وفاة.