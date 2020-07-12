السكة الحديد: لا زيادات على أسعار تذاكر قطارات عيد الأضحى

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن أن الهيئة تواصل العمل الجاد من أجل الاستعداد لرحلات عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه لا توجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات خلال رحلات عيد الأضحى وأن الأسعار كما هى، موضحاً أن الهيئة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن حجوزات تذاكر السفر بالقطارات بدأت أمس السبت، وتم زيادة منافذ بيع التذاكر بجميع المحطات، لمنع حدوث زحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، وللوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن جميع القطارات العاملة على جميع الخطوط تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.وأضاف رسلان، بأن أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر مستمرة بشكل دوري، وأن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات الطبية طوال ساعات العمل، للوقاية من كورونا، لافتاً إلى أن الهيئة تهيب جميع الركاب بالألتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، إضافة إلى أن الهيئة ستعمل على الدفع بقطارات إضافية بجميع الخطوط لمنع حدوث تكدسات داخل عربات القطارات وعلى أرصفة المحطات إذا لازم الأمر.

وقال إنه سيتم حجز التذاكر بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، كما سيتم إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

وتقوم هيئة السكة الحديد غدا الاثنين 13 يوليو حجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 27 يوليو، والثلاثاء 14 يوليو حجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 28 يوليو، والأربعاء 15 يوليو حجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 29 يوليو، والخميس 16 يوليو حجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 30 يوليو وقفة عيد الأضحى.