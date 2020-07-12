13 بلاغا للنائب العام ضد رئيس الزمالك: فاض الكيل ونلتمس رفع الحصانة

تقدم 13 محاميا للنائب العام ببلاغ ضد رئيس نادي الزمالك، لطلب رفع الحصانة عنه والتحقيق معه في اتهامات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حسب البلاغ.

وذكر البلاغ: فوجئ جموع الشعب المصري اليوم بمقطع فيديو منتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل بالصوت والصورة منسوب للمبلغ ضده وبصوته وهو يقوم بكيل السباب لمحمود الخطيب ولمحمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي يتضمن عبارات وألفاظ قذرة حقيرة (واردة تفصيليًا بالأسطوانة المرفقة) على لسان رئيس نادي الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته بل وتضمن سب المصريين جميعا وأن العبارات التي تم ذكرها في الفيديو تسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: (البلد دي مفهاش راجل)، وكررها ثانية وقال: (علي الطلاق البلد دي مفهاش راجل) وغيرها من الألفاظ المعاقب عليها قانوناً.

وأضاف البلاغ: كما أن المبلغ ضده قد اعتاد أن يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسائلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري وتؤدي إلى تكدير السلم العام، هذا وحيث أصبح من الضروري رفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده حيث طالت إساءاته التي اعتاد عليها دائماً جموع الشعب المصري، وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسعادتكم بعد أن فاض الكيل وتمادى المبلغ ضده في تجاوزاته وتطاوله علي الكافة ونلتمس من سعادتكم إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده ومنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ بعد مشاهدة الأسطوانة المرفقة وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية.