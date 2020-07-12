كوريا الجنوبية تطلق مجلسا لمشروع "الصفقة الجديدة" لمواجهة كورونا

يخطط الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" لإطلاق مجلس مشترك بين الوكالات هذا الشهر لما يسمى النسخة الكورية من الصفقة الجديدة، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي وسط تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي "كانج مين-سوك"، اليوم الأحد، "سيتم إنشاء مجلس استراتيجي حكومي في غضون هذا الشهر، ويخطط الرئيس مون جيه-إن لرئاسة الاجتماعات الاستراتيجية لمشروع الصفقة الكورية الجديدة مرة أو مرتين في الشهر".

وأضاف أنه من أجل تحقيق هذه الغاية سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم، ويشترك في رئاسته نائب رئيس الوزراء "هونج نام-كي" ورئيس السياسات في الحزب الديمقراطي "جو جونج-سيك".

ومن المقرر أن يكشف الرئيس مون عن خطة إدارته الجديدة الطموحة "الصفقة الجديدة" وعن إرادته القوية لتنفيذها، في حدث "لإبلاغ الشعب عن خطة النسخة الكورية من الصفقة الجديدة"، مقرر عقده يوم الاثنين المقبل. ومن ثم، سيشرح نائب رئيس الوزراء "هونج" ورئيس السياسات في الحزب الديمقراطي "جو" تفاصيل المشروع وآثاره المتوقعة.جدير بالذكر أن الرئيس مون أعلن في شهر أبريل عن مساعيه الرامية لتدشين مشروع الصفقة الجديدة أثناء ترؤسه الاجتماع الخامس للمجلس الاقتصادي الطارئ المتعلق بالاستجابة لأزمة (كوفيد-19) حيث طرح فكرة التركيز على إنشاء البنية التحتية الرقمية.