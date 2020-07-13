حظك اليوم الاثنين 13-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الحمل طاقة إيجابيّة رائعة إلى جانب أنّهم مفعمون بالحيويّة والنشاط في جميع المهام التي يقومون بها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يمنحك الوضع الفلكي القدرة على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل مغنية البوب سيلين ديون، ويوافق تاريخ ميلادها 30 مارس.