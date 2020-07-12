وزير الإسكان: أتمنى عدم تكرار "مأساة" المناطق العشوائية مرة أخرى

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه يتمنى الحفاظ على المناطق والوحدات الجديدة التي وفرتها الدولة، وعدم تكرار "مأساة" المناطق العشوائية مرة أخرى، مشددًا على أن تكلفة العمل على تطوير هذه المناطق كبيرة جدًا.

وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنه يتم تقديم الوحدات السكنية بأشكال مختلفة ومناطق مختلفة لتتلاءم منع كل فئات الشعب وتلبية احتياجات كل المصريين.

وتابع وزير الإسكان، أن المواطن الذي يحصل على الوحدات السكنية يدفع مبلغًا لا يغطي إجمالي تكاليف الصيانة لهذه المنشآت، والأهم هو الحفاظ على المكتسبات التي حصل عليها المواطنون مثل الأسمرات، مشددًا على أن المواطن يجب أن يكون لديه الدافع للحفاظ على القيمة المضافة له فالشركات لن تستطيع وحدها الحفاظ على المكتسبات.

وأردف أن مشكلة العشوائيات هي مشكلة اقتصادية اجتماعية يظهر وجهها القبيح في العمران، مشبهًا إياها بالطفح الجلدي الذي قد يكون سببه مرض عضوي، ومن ثم فإن مؤسسات الدولة تعمل معًا للقضاء على المشكلة من جذورها.