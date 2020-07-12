بمشاركة 61 عارضا.. افتتاح الدورة الثانية لمعرض مدينة دمياط للأثاث

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، معرض مدينة دمياط للأثاث فى دورته الثانية، والتى تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وتفقدت المحافظ أقسام المعرض الذى جاء بمشاركة 61 عارضًا من الصناع بالمدينة، وعلى مساحة 3 آلاف متر مربع، حيث أشادت بالمنتجات المعروضة وتصميماتها المختلفة، والتى تعكس جودة الأثاث الدمياطى، وما يمثله من شهرة كبيرة ليس فقط على المستوى المحلي بل بالشرق الأوسط بأكمله.

كما أكدت محافظ دمياط حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على خلق آفاق تسويقية جديدة للصناع بمدينة دمياط للأثاث، والعمل على استعادة مُنتجات دمياط لمكانتها على الخريطة الصناعية.