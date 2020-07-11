وكيل زراعة دمياط: نهتم بالقطن لأنه من المحاصيل الاستراتيجية

قام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وقيادات المديرية بتفقد زراعات القطن بناحية التوفيقية دائرة مركز كفر سعد حيث شدد على تكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة الزراعات والتواصل الدائم مع المزارعين وتوعيتهم بكافة المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي معربا عن اهتمامه البالغ بمحصول القطن كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمتاز محافظة دمياط بزراعتها.

كما تفقد عبد السميع زراعات البطاطا والذرة، وأوصى بإتباع التعليمات و التوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.