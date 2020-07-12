صور.. بدأ تسليم 480 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز في دمياط

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تسليم 20 عمارة سكنية بإجمالي 480 وحدة سكنية، بمشروع "الإسكان المميز" غرب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك ابتداءا من اليوم الأحد الموافق 12 يوليو الجاري، وحتى الأحد الموافق 23 أغسطس المقبل.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وعلى أصحاب الوحدات المذكورة التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع "دمياط الجديدة"، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك" الموجه للجهاز لتسليم الوحدة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات في أيام متتالية، لمنع التجمعات والتزاحم بين الفائزين بالوحدات السكنية عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.