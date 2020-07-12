"هيئة المجتمعات": سيتم سحب أي وحدة سكنية تحول لغير الغرض المخصص لها

تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم، ضرورة رصد المخالفات وخاصة تحويل الجراجات إلى محال وتحويل الوحدات السكينة لغرض غيرالمخصص لها.

وقال وليد عباس، معاون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن أجهزة المدن تشن حملات يومية مستمرة، لإزالة كافة أنواع المخالفات، وتشمل التعديات والبناء المخالف، وخاصة تحويل الوحدات السكنية لغير الغرض المخصص لها كنشاط تجاري أو إداري يتم سحب الوحدة وتحرير محضر للمخالفة، بينما يتم تحويل المواطنين الذين يقومون بمخالفات فى البناء خلال الفترة الراهنة واستغلال الظروف التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد للمحاكمة العسكرية.

وقال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن كل من يقوم بتحويل وحدة سكنية حصل عليها من خلال الصندوق لغير النشاط المخصص لها سواء كمحل تجاري أو مكتب إداري أو غيرها يتم سحب الوحدة منه وتحرير مخالفة لمن قام بذلك التجاوز، لأن الهدف من المشروعات التي شيدتها الدولة لتطوير العشوائيات هو توفير سكن آمن للمواطنين، وكلفت الدولة مبالغ ضخمة.