يونانيون يحرقون العلم التركي ردا على تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد

نظم المئات من الأتراك المنتمين إلى التيار اليميني اليوناني وقفات احتجاجية أمام سفارة أنقرة لدى أثينا، احتجاجًا على تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وانضم للوقفة الاحتجاجية الآلاف من المواطنيين اليونانيين الغاضبين من القرار، حسب موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "يني تشاغ" إن المحتجين أحرقوا العلم التركي أثناء الوقفة تعبيرًا عن شعورهم بالاستفزاز من هذا القرار.

وشارك أعضاء حزب الفجر الذهبي اليوناني صورًا ومقاطع فيديو للحظات حرق العلم التركي أمام السفارة باليونان.

كما طالب الحزب البرلمان اليوناني بتحويل منزل أتاتورك في اليونان إلى متحف للإبادة ردًا على تغيير وضع كاتدرائية آيا صوفيا.