ضبطهما بوضع مخل.. السجن عام لعامل قتل جاره وأصاب شقيقته بكفر الشيخ

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، عاملًا بالحبس عام، لاتهامه بقتل عاطل، والشروع في قتل شقيقته، بعد ضبطهما يمارسان الرذيلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، وسامح عزيز.

وكانت النيابة العامة أحالت الواقعة للمحكمة عقب الانتهاء من تحقيقات الشرطة بعد ورود بلاغ من شرطة النجدة بمقتل عاطل على يد جاره العامل، وإصابة ربة منزل بسلاح أبيض "مطواه"، بقرية محلة القصب.

وتبين قيام "أ.م"، 21 عامًا ، عامل، بطعن جاره "ا.ح"، 34 سنة، عاطل، ويقيم بنفس القرية، وشقيقته وتدعى "أ.م"، 24 سنة، ربة منزل، بسلاح أبيض.

كما تبين من التحريات أن المتهم ضبط شقيقته والعاطل جارهما، في وضع مخل أثناء ممارستهما الرزيلة، فوق سطح منزل المتهم، وجرى التحقيق معه واحالته للمحاكمة.