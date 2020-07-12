وزيرة التخطيط: نسعى لتصدير الأدوية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تأخذ إجراءات لتحسين المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية، لافتة إلى أنه جرى إطلاق اليوم مبادرة تحفيز الاستهلاك والمنتج المحلي، وتهدف لتوفير حجم أكبر من السلع للمواطنين بسعر مخفض، وهناك خطة لتوطين الصناعات الخاصة بالسلع المعمرة.

وأضافت "السعيد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك برنامج مع صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف مصري لتوطين صناعة الماكينات والقطارات لافتة إلى أن تلك الصناعات كثيفة العمالة والتكنولوجيا ولها قيمة مضافة ومرتبطة بحجم كبير جدا بالصناعات المختلفة.

وأشارت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل لوجود مخازن استراتيجية للأدوية، كما تسارع الدولة في البنية المعلوماتية وإنشاء المخازن الاستراتيجية للأدوية لتكفي مصر ذاتيا من قطاع الدواء ويتم تصديره في الخارج.