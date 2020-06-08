لميس الحديدي: مغالاة مستشفيات خاصة في أسعار علاج مصابي كورونا "جريمة"

استنكرت الإعلامية لميس الحديدي، تسعيرات بعض المستشفيات الخاصة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معتبره أن بعض المستشفيات، وضعت تسعيرات مبالغة للغاية، مؤكدة أن المفاوضات تجري بين وزارة الصحة والسكان الآن، والقطاع الخاص، لترشيد الأسعار والوصول إلى قيم مناسبة.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث": "كلنا في مركب واحدة، والمغالاة في الأسعار في ظل ما نشهده من وباء عالمي متفشي يعد جريمة لا يمكن أن تُقبل، ده وقت التكاتف بين الجميع، مش وقت نكسب فيه فلوس أو نفرض فيه رأينا".

وتابعت: "هذا وقت التكاتف بين الجميع، ربما اجتماع اليوم، الذي جرى بين وزيرة الصحة، وممثلي الخدمة من القطاع الخاص بداية الطريق لحل الأزمة".