لميس الحديدي: اجتماع لجنة أزمة كورونا غدا لإعلان عودة الحياة كاملة ورفع الحظر

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بمجلس الوزراء، ستجتمع غدًا بشكل طارئ لتنظر اليات عودة الحياة بكافة مناحيها الاقتصادية كاملة مع رفع حظر التجوال مطلع يوليو المقبل.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن قرارات لجنة أزمة فيروس كورونا ستعتمد بالأساس على الوضع الوبائي على الارض وتقرير وزارة الصحة والسكان عن الاصابات اليومية والمتوقعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد، تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.