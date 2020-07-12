الأب فقد النطق.. تفاصيل 80 ساعة من البحث عن الابن الغريق ببلطيم

بدموع ممزوجة بالألم والحسرة، تمكث والدة الطالب "نور.س.ك"، الطالب بكلية الهندسة، والمقيم بإحدى قرى مركز الرياض، على شواطئ مصيف بلطيم منذ 3 أيام، بعدما اتشحت بالسواد على فراق نجلها الذي لم تُستخرج جثمانه من المياه حتى الآن، رغم مرور أكثر من 80 ساعة على غرقه، بينما يقف والده فاقدًا للنطق.

"ادعولنا ربنا يجبر بخاطرنا وجثة ابنى تخرج، علشان أدفنها جنبي، اعرفله مكان أروح أزوره فيه، إدعولنا نكرم ابني بدفنه، عمره ما كان بيحب المياه بس ده قدره، وكل اللى طالباه الدعاء إننا نخرج جثمانه"، كلمات تمتمت بها والدة الشاب الغريق خلال تواجدها على الشاطئ، وبكت الأم المكلومة، وحاولت إلقاء نفسها في مياه البحر أكثر من مرة، إلا أن أقاربها منعوها.

أسماء كلش، أحد أقارب الطالب الغريق، أكدت في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، "فيس بوك"، يظهر تجمع أقارب الغريق، وبكاء والدته، كما أظهرها وهى تنادي عليه قائلة: "اطلع يانور، اطلع يبنى هخدك واروح مبحبش المشاكل، ادعولنا.. اجبر بخاطرنا يارب".

إحدى أقاربه: والدته حاولت إلقاء نفسها في المياه للبحث عنه

وأكدت أسماء، لـ" الوطن"، أنه لا توجد إمكانيات لاستخراج الجثة، وأن الذين يبحثون عنها منذ 3 أيام غير متخصصين، "هم منقذوا الشواطئ والأمن الإداري وأشخاص يجيدون السباحة فقط، ولحد دلوقتي مش لاقيينه، وبلغنا وعملنا كل حاجة وملقيناش فيه إمكانيات خالص في بلطيم لإنقاذ أي غريق، وكل ما هو موجود عبارة عن شبكة بتترمي في البحر، وينزلوا الميه يسحبوها كذا مرة، ويشوفوا فيها حاجه ولا لا وخلاص، لكن لا فيه غواص ولاغيره، ولا فيه أي حاجة تهدي حرقه قلوبنا عليه، وكل اللي علينا إننا قاعدين قدام البحر، وبنلف الشواطئ يمكن جثته تطلع، ولحد دلوقتي مفيش أي حاجة".

وأضافت "كلش"، أن والد الشاب الغريق، فقد النطق تمامًا، بينما والدته تعرضت للإغماء أكثر من مرة، وحاولت إلقاء نفسها في المياه بحثًا عن جثة نجلها.

رئيس مصيف بلطيم السابق يتطوع للبحث عن الجثة

وتواصل فرق الإنقاذ بمدينة مصف بلطيم، البحث عن جثة طالب بكلية الهندسة، الذي غرق أول أمس الجمعة، حيث جرى دعم فرق الإنقاذ لتصل لـ8 فرق، بجانب الاستعانة بصيادين للبحث عن الجثمان باستخدام "شباك وقوارب الصيد"، فيما جرى الدفع بعدد من الفرق للبحث عنه بين الألسنة وفي المياه بطول الشواطئ.

وظهر المهندس فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم السابق، وهو يبحث عن جثة الشاب، محاولاً مساعدة فرق الإنقاذ لما له من خبرة سابقة في هذا الأمر، بينما تسابق شباب القرى المجاورة للبحث عن الجثمان.

وقال المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ" الوطن"، إنه جرى توفير وحدة سكنية لإقامة ذوي "نور.س.ك"، الطالب الغريق، مشيرًا إلى أنه تسلل في الساعة الخامسة فجرًا من الحد القبلي لمصيف بلطيم، من بين الجبال والرمال الى الشاطئ، وأن فرق المتابعة والشرطة هى من اكتشفت غرق الطالب، وذلك أثناء المرور على الشواطئ في وقت مبكر، حيث تبين أن هناك شخصًا يستغيث، وعلى الفور جرى إنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية له، وتبين أنه "أحمد.م.ع"، وأنه فور إفاقته أكد أن " نور.س.ك" كان برفقته، وأن الأمواج جرفته وغرق.

يذكر أنه في 27 يونيو الماضي، تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثماني شابين غرقا في مياه شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وسط تواجد العشرات من ذويهما.

وفي 28 مارس الماضي، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وكذلك شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس.

https://www.facebook.com/as.mmah.94/videos/590899415199003/