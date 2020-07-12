رئيس كوسوفو ينفي ارتكاب جرائم حرب

قال هاشم تقي، رئيس كوسوفو، اليوم، إنه سيتوجه إلى لاهاي ليثبت لممثلي الادعاء في المحكمة، أنه لم يخالف أي قوانين دولية خلال الحرب.

وتنظر دوائر كوسوفو المتخصصة في جرائم الحرب التي يزعم الادعاء أنها ارتكبت أثناء وبعد النزاع المسلح في كوسوفو في الفترة بين 1998-1999 بين الانفصاليين ذوي الأصول الألبانية وصربيا.

وجاءت تصريحات تقي لقناة توب تي في خلال تواجده في مطار الأم تيريزا الدولي في تيرانا قبل مغادرته إلى لاهاي لاستجوابه من ادعاء المحكمة غدا الاثنين.

دوائر كوسوفو المتخصصة ومكتب المدعي العام المتخصص، هي محكمة مقرها لاهاي تضم فريقا دوليا يعملون بموجب قانون كوسوفو، مكلفة بالنظر في مزاعم ارتكاب عناصر في جيش تحرير كوسوفو، الذي كان يقاتل من أجل الاستقلال، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.