حظك اليوم الإثنين 13-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بشجاعته، ولا يهوى تجربة كل ما هو جديد، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يمنحك إصرارا على إنجاز أعمالك على أكمل وجه وتبدو أكثر نشاطا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك على التطور وقد تغير عاداتك تدريجيا وتبدو أكثر مرونة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.