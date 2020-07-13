عن طريق (GIZ).. تعرف على إجراءات الهجرة إلى ألمانيا

يعد المركز المصري الألماني، باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ويرصد التقرير التالي أهم مميزات المركز للهجرة إلى ألمانيا بطريقة شرعية ومنها:

* المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر.

* توفير المعلومات اللازمة لذلك.

* يقع المشروع تحت برنامج دعم الحكومة الألمانية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف في مصر.

* يقوم المركز بتلبية احتياجات ومطالب الشباب المصري الذي يبحث عن فرص أفضل للعمل والتدريب

* التأهيل لسوق العمل المصري من خلال دورات تدريبية متخصصة في شتى مجالات العمل

* إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً

* معاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر عن طريق توفير المعلومات اللازمة لذلك

* يوفر المركز متطلبات الهجرة القانونية والآمنة الى ألمانيا، كذلك عرض فرص التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا.

* يعد أول مركز من نوعه في مصر يوفر معلومات عن شاملة سوق العمل

* الهدف الأساسي من المشروع هو المساهمة في تعزيز الهجرة الأمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج.

* يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.

* يعمل المركز على دعم وإعادة إدماج المهاجرين المصريين العائدين الى مصر وخلق فرص إجتماعية وإقتصادية لهم في وطنهم الأم وتشمل مجالات عمل المشروع

* فرص التدريب والتوظيف في ألمانيا.

* فرص التدريب والتوظيف في مصر، التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

* المركز سوف يقوم بتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري

* يقوم المركز بإعلامهم وإسداء المشورة لهم بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج.

* يوفر المركز متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا وعرض فرص التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا.