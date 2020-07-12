وزيرة التضامن: تجهيز الوحدة السكنية بالأسمرات 3 تصل تكلفتها لـ 35 جنيه

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة كانت شريك أساسي في تجهيز الوحدات السكنية بالأسمرات 3، فذكرت أن قيمة تجهيز الوحدة السكنية بالأسمرات 3 تتراوح بين 30 – 35 ألف جنيه هذا بخلاف تكلفة بنائها، موضحة أن هناك العديد من الجهات تسهم في تجهيز الوحدات السكنية منها تحيا مصر الذي يسهم بأكثر من 45% من هذه التجهيزات، إلى جانب مساهمات من الأزهر الشريف وبنك ناصر ووزارة الأوقاف.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن تجهيز وتأثيث الوحدات السكنية بالأسمرات 3 تجاوزت 300 مليون جنيه، فهناك 7304 شقق تم تجهيزها بالكامل وتسكين 30% منها، كما يتم إتاحة الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا، مشيرة إلى فتح عيادات تنظيم الأسرة تابعة لجمعيات أهلية.

وأردفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم عودة الحضانات بنسبة تشغيل 50%، بعدما تم وضع معايير محددة لعودة نشاطها، مشيرة إلى أن سيتم زيادة الحضانات بالأسمرات من 15 إلى 50 حضانة.