وزيرة التضامن: افتتاح منطقة أرض معارض لتسويق منتجات سكان الأسمرات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة معنية بتجهيز وفرش الوحدات السكنية بالأسمرات بالتعاون مع جهات أخرى، كاشفة عن خطة للانتهاء من 50 حضانة بالمنطقة.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها أن الاستثمار في الأطفال مفتاح إلى تغيير السلوك والنشء، متابعة: "نقوم بالتوعية والتغيير السلوكي والاستثمار في الأطفال والشباب من سكان الأسمرات".

وكشفت الوزيرة، عن أن الوزارة ستفتتح أرض معارض لتسويق منتجات سكان مناطق الأسمرات، وربط المزايا بالتغطية المالية والشمول المالي والدفع الالكتروني، كاشفة عن التوسع في خدمات بنك ناصر بجميع أنحاء الجمهورية.