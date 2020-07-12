وزيرة التضامن: 33% من سكان الأسمرات أميين.. و65% عمالة غير منتظمة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تطوير العشوائيات يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن مركز الخدمات المتكاملة بالأسمرات يضم خدمات خاصة بالأطفال والمرأة.

وأضافت القباج، خلال كلمتها اليوم، أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية أجرى دراسة مسحية وميدانية على عينة 1500 اسرة، لعمل قاعدة بيانات مركزية عن كل اسرة وعمارة للمواطنين السكنيين في الاسمرات، موضحة أن من أكثر القضايا والمؤشرات التي ظهرت بالدراسة قضية الامية التي تبلغ نسبتها 33%، والأمية ليس المقصود بها افتقاد القراءة والكتابة ولكن أيضا افتقاد الفكر والوعي والسلوك.

وأشارت إلى أن القضية الثانية هي البطالة والتي تصل 65% من سكان الأسمرات عمالة غير منتظمة، وجار "رسمنة" تلك العمالة أي جعلها رسمية، كما أن 17% فقط هم المستفيدين من المعاشات التأمينية، كما أن مشكلة تنظيم الاسرة من المشكلات التي ظهرت لان عدد الاسر التي يصل فيها الأفراد إلى أكثر من 4 أفراد تصل نسبتهم إلى 47%.