مجهول ينتحل شخصية منير مكرم على فيس بوك بعد سرقة هاتفه

تعرض الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لسرقة هاتفه المحمول، حيث قام السارق باستخدام حسابه على "فيس بوك" من خلال الهاتف.

وتوجه "منير" إلى قسم شرطة الجيزة، وحرر محضرا لإثبات السرقة، كما حرر محضرا في مباحث الإنترنت للحفاظ على الأرقام الموجودة على الهاتف والمعلومات الشخصية، خاصة أنه عضو نشط في مجلس النقابة ويحمل العديد من الأرقام لعدد من الشخصيات العامة في المجتمع المصري من بين فنانين ورياضيين ورجال دولة.

وفوجئ منير مكرم أن أحد الأشخاص استخدم حساب "فيس بوك" الخاص به من خلال هاتفه، وبدأ يرسل العديد من رسائل التهديد إلى بعض الفنانين والشخصيات العامة من أصدقاء "منير" على الموقع.