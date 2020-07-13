"وكلاء السيارات": لا زيادة في الأسعار وانفراجة في المبيعات خلال شهرين

توقع علاء السبع، عضو شعبة السيارات فى اتحاد الغرف التجارية، حدوث انفراجة فى مبيعات السيارات خلال النصف الثانى من شهر يوليو وأغسطس بنسبة 25% بالمقارنة ببداية إعلان الدول الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأرجع «السبع» الأسباب إلى دخول عدد كبير من السيارات الأوروبية إلى الأسواق الأسبوع القادم، مؤكداً استقرار الأسعار، وقال لـ«الوطن» إن نسبة تتراوح بين 60% إلى 70% من مبيعات السيارات فى مصر تأثرت بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتوقف عدد كبير من المصانع عن الإنتاج. وكشف «السبع» أن توقف العمل شكّل حالة توازن مع توقف الطلب، بما يعدل المخزون من السيارات المستوردة ليكفى خلال فترة شهرين مقبلين.

ومن جهته، قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة، إن السوق عرض وطلب، ويحدث التوازن والاستقرار عندما تتساوى منظومتا العرض والطلب.