الدغيدي تحرج عايدة رياض: "المخرجين بيختاروكي في أدوار شمال؟"

وقعت الفنانة عايدة رياض، في موقف محرج على الهواء، بعد سؤال المخرجة إيناس الدغيدي لها عن سبب اختيار المخرجين لها في "أدوار الشمال"، على حد قولها، وردت منفعلة قائلة:" شمال إزاي، يعني فيلم أهل القمة اللي أخذ جائزة مع الفنانة سعاد حسني كان شمال؟ دوري في فيلم الكيت كات كان شمال اللي أخذ جائزة برضوا؟".

وأضافت "رياض"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أنها كانت من الممكن أن تُصبح فنانة صف أول إذا تحلت بالذكاء في التعامل مع الوسط السينمائي، ولكن "أنا معنديش ذكاء خالص، أنا فعلا مش ذكية أبدا وطبيعية جدا، أنا جاملت ناس كتير ومحدش جاملني".

وأوضحت الفنانة، أنها دخلت الوسط الفني عن طريق المسرح، من خلال الفرقة القومية للفنون الشعبية، وكانت راقصة في تلك الفرقة، وشاهدها المخرج نور الدمرداش أثناء تأدية رقصة صعيدي، وأخذها للمشاركة في أحد المسلسلات، وكانت المرة الأولى التي تشارك فيها في عمل فني، ثم بعد ذلك شاهدها يوسف شاهين وأعجب بعملها.

وتابعت: "أنا خجولة جدا ومش شقية خالص، وهبلة جدا، وطيبة جدا، ياريتني أكون جريئة".