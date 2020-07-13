لطفي لبيب: التمثيل رحلة قلق.. والفخراني على المسرح حكاية تانية خالص

وصف الفنان القدير لطفي لبيب، التمثيل بـ "رحلة قلق"، فذكر أن الممثل دائما ما يكون قلقا سواء في التصوير أو أثناء عرض المسلسل، "الألم نفسه بيعمل قلق، لما تجيلي أدوار كويسة لازم أكون على قد مستواها"، موضحًا أنه قبل حالته المرضية الحالية كانت تأتي له أعمال كثيرة، "كنت أعمل اللي أعمله، واللي ملحقش أعمله خلاص".

وأشاد "لبيب"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة التلفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي، بالفنان محمود البزاوي، وباقي نجوم الوسط، "البزاوي ليه طلة حلوة كده، إحنا لو مكبرناش وركنا على جنب مكنش البزاوي وبيومي فؤاد طلعوا، ورغم كدة بقول إن الفن يستوعب كل ده وفيه كمان أزمة في الشخصيات".

وتابع: "لما تيجي تدور على بطلة بمواصفات خاصة أو بطل بمواصفات خاصة متلقيش، اللي برتاح في الشغل معاه مسرح يحيي الفخراني، أحيانًا أشوفه خامل وتعبان قبل المسرح، بس وهو على خشبة المسرح حكاية تانية خالص، دبت الحياة فيه من تاني، أنا تم تكريمي بالفعل أكثر من مرة في أكثر من مهرجان، أنا راضي جدا".