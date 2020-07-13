اليوم.. مناقشة "ومضى شتاء يناير" لهشام قاسم فى "ورشة الزيتون"

تستضيف ورشة الزيتون ندوة لمناقشة أحدث إصدارات الكاتب والقاص هشام قاسم المجموعة القصصية "ومضى شتاء يناير.. فهل يأتي الربيع"، الصادرة عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، في السابعة مساء اليوم الإثنين، ويشارك فى المناقشة كل من الناقد شعبان يوسف مدير الورشة، والناقدة فاطمة الصعيدي، والشاعر والمترجم شرقاوي حافظ، ويدير الندوة ويقدمها الناقد رؤف عبد الحميد.

وأكد بيان الورشة، على ضرورة الالتزام بكافة التدابير الوقائية، التي حددها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن ورشة الزيتون استأنفت فعالياتها الإثنين الماضى بقراءات حرة لعدد من المبدعين، بعد انقطاع شهور بسبب فيروس كورونا المستجد.