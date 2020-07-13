15 بروتوكول تعاون لوزارة الهجرة في 4 سنوات.. تعرف عليها

أبرمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من البروتوكولات مع عدد من الجهات لتقديم خدمات للمصريين في الخارج، خلال الأربع سنوات الماضية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه البروتوكولات والت تتمثل في الآتي :

1 - بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر، في مجال علاج ‏ومكافحة ‏فيروس سي، في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج ‏مليون مريض بفيروس سي في السنة، ‏واستراتيجية الدولة والسياسة العامة ‏لصندوق تحيا مصر.

2- برتوكول ‏تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ‏لحل ‏أزمات المواطن المصري بالخارج‎، وإنشاء دراسة كاملة لحل مشكلاته.

3- بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسة مصـر ‏الخيـر، لنقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج.

4- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة الغربية، لمكافحة ظاهرة ‏الهجرة غير الشرعية والتشجيع على الهجرة الشرعية لدعم مشروعات ‏التنمية بالمحافظة.‏

5 - بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير العشوائيات بالمحافظات ‏المصدرة للهجرة غير الشرعية.‏

6 - بروتوكول تعاون مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم لتوعية الشباب ‏بسبل الهجرة الآمنة ‏ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتوفير برامج التدريب ‏والتوظيف، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير ‏الشرعية‎.‎

7‏- بروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف لنشر مبادرة ‏‏«بيت العائلة ‏المصرية»، برعاية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ‏الشريف؛ لتصبح مظلة ‏واحدة تُطلق لأول مرة لتجمع ‏المصريين على اختلاف طوائفهم وكياناتهم.

‏8- بروتوكول أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر بين وزارتي ‏الهجرة والتجارة والصناعة لترويج لها واشراك المصريين بالخارج في تنمية ‏الصناعة الوطنية.‏

9- بروتوكول للتعاون بين الهيئة وشركة جوتمان الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط بدبي ,لتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

10- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة في مصر بشأن تقديم الدعم الفني لوحدة تنسيق المشاريع بالوزارة (PCU) من خلال خبراء وطنيين ودوليين، واستدامة تفعيلها في إطار سياسة حوكمة الهجرة وإشراك المغتربين في التنمية.

11- أبرمت مؤسسة مصر تستطيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، من أجل التعاون لتطوير مشروع "عقول عظيمة" للتعليم الطبي المستمر في مجال طب وجراحة العيون التي تقوم على رعايته الشركة بدعم ورعاية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

12- بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرة والتخطيط، بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتأهيل وتشغيل الشباب.

13- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بشأن إعداد برامج لتدريب وتأهيل شباب المصريين بالخارج.

14- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن إعداد أفكار لمشروعات تنموية مشتركة تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية من الشباب المصري في المجالات الداعمة لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات وخاصة التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

15 - بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير وتحديث الأنظمة والبنية التكنولوجية لوزارة الدولة للهجرة، في إطار تضافر كافة الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية