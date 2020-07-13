لطفي لبيب عن إنجازات الدولة: لو مُت دلوقتي هاكون مطمئن على ولادي

أشاد الفنان لطفي لبيب، بالإنجازات التي تشهدها مصر حاليا، قائلًا: "إحنا في مصر اليومين دول الحمد لله ، لا أكتم سرًا، إذا وافتني المنية هكون مطمئن على ولادي، لأن البلد راحت حتة تانية خالص، مشوفتهاش عبر سنين عمري، مشوفتش البلد بالشكل ده ابدًا"، موضحًا أن المؤامرات اللي تحاك ضد مصر كانت فظيعة، والحرب التي تدار في الفترة الحالية أكتر شراسة من حرب أكتوبر.

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري": "أنا في حرب أكتوبر، عبرت خط بارليف في الموجه الأولى عبور، بعد تمهيدات المدفعية وأول طلعة طيران، عبرنا على طول، بس في حرب أكتوبر كان جيش قدام جيش، أنما اليومين دول كان الله في عون المقاتلين، يحاربون أشباح مش شايفنها".

كما تحدث الفنان القدير لطفي لبيب، عن مشاهد الإغراء والعري في المجال الفني، فذكر أنه من الجميل أن يتم تقديم ما يليق ويوافق المجتمع المصري، وبما يتوافق مع القيم المصرية، ودائما ما يرفع شعار "تنمية وتربية"، موضحًا أن هذا الشعار ليس من اختراعه، بل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من رفعه منذ توليه رئاسة الجمهورية، "ده اللي بيعمله الرئيس السيسي فعلا، اللياقة، أهم حاجة تقديم حاجة تليق بالمجتمع وتتوافق معه".

وأضاف أنه ظل فترة طويلة لا يرفض أي عمل يُعرض عليه حتى وإن كان يحتوي على مشاهد إغراء، "إيه ده مش كده أهدى شوية وأفكر"، موضحًا أنه سافر الخليج بعد انتهاء خدمته العسكرية من أجل البحث عن تكوين نفسه، "كنت محتاج شقة وبيت وجواز وعيال، أنا اتغربت بالضبط 3 سنين و8 شهور، وجيت قولت عاوز أمثل".

وأوضح أنه قام بعمل مسرح متنقل في الامارات، وكان هذا المسرح ممكن سحبه من مكان لآخر من أجل تقديم عروض، "في العيد الوطني في الإمارات العربية المتحدة، سحبوا المسرح من دبي لأبو ظبي عشان يعمل عرض أمام الشيخ زايد، حاكم الإمارات، فسافرنا من دبي لأبو ظبي، ففي السكة سقف المسرح طار، كله، من الهواء وصلنا هناك، جبت علم وفردته على أنه السقف، وقدمت مسرحية (التركة) لنجيب محفوظ قبل ما ياخذ جائزة نوبل".