لطفي لبيب يشيد بزملائه في الوسط.. ويصف عادل إمام بـ "مصلحة الدمغة"

تحدث الفنان لطفي لبيب، عن عدد من النجوم الذين عمل معهم خلال مشواره الفني، مشيرا إلى أنه كان يّلعب خط الوسط في مجال التمثيل بجوار الفنانين حسن حسني وعزت أبو عوف وصلاح عبدالله، "لو خط الوسط قوي أعرف أن العمل قوي، ولو خط الوسط ضعيف أعرف أن العمل ضعيف، خط الوسط في العمل الفني زي خط الوسط في المباريات، مينفعش نخرج بنتائج مرضية إلا لما يكون خط الوسط قوي، قعدنا إحنا الأربعة خط وسط لفترات طويلة".

كما وصف الفنان القدير لطفي لبيب، الفنان عادل إمام بأنه أب وإنسان وفنان ذو حس فني حنين، "ده راجل جميل، عادل إمام عمر ما تاريخيه ينتهي، ده زي مصلحة الدمغة، اللي يمثل معاه دور يبقى ممثل معتمد"، متسائلًا: "مين اشتغل مع الزعيم ومعليش، محمد هنيدي وعلاء ولي الدين بدأوا حياتهم أمام عادل إمام، كل الدنيا ابتدت مع عادل إمام، واللي اشتغل قدامه كملوا، ربنا يديله الصحة والعافية ويخليه".

وأضاف "لبيب"، "رجاء الجداوي الله يرحمها كانت خط وسط جامد أوي، ويسرا خط وسط، إنما المهاجم ده موضوع تاني"، موضحًا أن الراحل حسن حسني كان شخصية طيبة للغاية، وعند الحديث عنه لا يستطيع أن يوفيه حقه، "الله يرحمه كان بيعمل كل الأدوار ، من أول دور الباشا لحد دور الرجل الشحات الوضيع، متنوع جدا، عمل كل الأدوار وكل الشخصيات، وأنا اشتغلت معاه كتير جدا".

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التلفزيون المصري، أن الكوميديا في الفترة الحالية أصبحت ليست للفنانين المحترفين وللأسف أصبحت للهواة، "لما نشوف ثلاثة مسلسلات كوميدية في اطار بلا وعي، يخلينا نقول لنفسنا هي الدنيا خلصت ولا إيه، فيه مشكلة في الكوميديا بالفعل في مصر، قبل كده كان فيه كُتاب عظماء في مجال المسرح، مثل ألبرت فرج، عبدالرحمن الشرقاوي، سعد الدين وهبة، علي سالم، محمود دياب، دول كوكبة كبيرة".

وأوضح الفنان، أن الكاتب والمخرج هما المبدعان الأوائل في أي عمل فني، والممثل المبدع الثاني، فالواقع يقول إن الممثل يٌنفذ إبداعات الآخرين، "لو الفنان النجم هو اللي هيحكم العمل ده للأسف يبقى هواه، لازم يبقى فيه ورق ونشوف يناسب مين من الفنانين، مش نجيب فنان ونعمله ورق، فيروس كورونا عمل إعادة صياغة واعادة تفكير في المجال الفني، فالمسرح والسينما تأثروا كثيرا، فكان لازم نسيطر على التلفزيون، أحنا أكبر دولة إنتاج فني في المنطقة، لازم نعيد الجو ده تاني".